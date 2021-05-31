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Haberler Galeri Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarından servet kazanıyor!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 15:34

Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarından servet kazanıyor!

Pandemi nedeniyle 'de açtığı kafesinden umduğunu bulamayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık verdi. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli'yi Instagramdan 7 milyona yakın kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla büyük ilgi toplayan Meryem Uzerli, birçok ünlü gibi bunu paraya çevirmeyi ihmal etmedi. Meryem Uzerli'nin reklam yaptığı her paylaşım için 25 bin euro aldığı öğrenildi.

Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarından servet kazanıyor!

Pandemi nedeniyle 'de açtığı kafesinden umduğunu bulamayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık verdi.

Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarından servet kazanıyor!

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli'yi Instagramdan 7 milyona yakın kişi takip ediyor.

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Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarından servet kazanıyor!

Paylaşımlarıyla büyük ilgi toplayan Meryem Uzerli, birçok ünlü gibi bunu paraya çevirmeyi ihmal etmedi.

Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarından servet kazanıyor!

Meryem Uzerli'nin reklam yaptığı her paylaşım için 25 bin euro aldığı öğrenildi.

Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarından servet kazanıyor!

Türk halkının gönlüne 'Hürrem Sultan' karakteriyle taht kuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde adından sık sık söz ettiriyor.

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