Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:25Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 15:34
Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımlarından servet kazanıyor!
Pandemi nedeniyle Berlin'de açtığı kafesinden umduğunu bulamayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık verdi. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli'yi Instagramdan 7 milyona yakın kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla büyük ilgi toplayan Meryem Uzerli, birçok ünlü gibi bunu paraya çevirmeyi ihmal etmedi. Meryem Uzerli'nin reklam yaptığı her paylaşım için 25 bin euro aldığı öğrenildi.