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Haberler Galeri Meryem Uzerli ve kızlarının eğlenceli halleri! "İkisi de annesinin kopyası"
Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:41

Meryem Uzerli ve kızlarının eğlenceli halleri! "İkisi de annesinin kopyası"

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, şimdilerde yaşamını Berlin'de sürdürüyor. Setlerden uzun süredir uzak duran Uzerli, tüm vaktini iki kızıyla geçiriyor. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimini sürdüren güzel oyuncu, paylaşımlarıyla ise ilgi odağı oluyor. Meryem Uzerli, son olarak kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile eğlenceli hallerini yayınladı. Uzerli'nin kızlarıyla yayınladığı kareye "İkisi de annesinin kopyası" yorumları geldi.

Meryem Uzerli ve kızlarının eğlenceli halleri! İkisi de annesinin kopyası

"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve şöhrete kavuşan Meryem Uzerli, son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çekiyor.

Meryem Uzerli ve kızlarının eğlenceli halleri! İkisi de annesinin kopyası

Estetiğin dozunu kaçırdığı konuşulan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Meryem Uzerli ve kızlarının eğlenceli halleri! İkisi de annesinin kopyası

Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimini sürdüren güzel oyuncu, paylaşımlarıyla ise ilgi odağı oluyor.

Meryem Uzerli ve kızlarının eğlenceli halleri! İkisi de annesinin kopyası

Uzerli, tüm vaktini kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile geçiriyor.

Meryem Uzerli ve kızlarının eğlenceli halleri! İkisi de annesinin kopyası

Meryem Uzerli, son olarak kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile dondurma keyfi yaptığı anları yayınladı.

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