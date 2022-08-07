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Haberler Galeri Meryem Uzerli yatak odası pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "En güzel sultan"
Giriş Tarihi: 07.08.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 14:06

Meryem Uzerli yatak odası pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "En güzel sultan"

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu son haliyle sosyal medyayı sallamıştı. Uzerli yatak odasında çektirdiği yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. Uzerli'nin karelerine beğeni ve yorum yağdı. İşte Meryem Uzerli'nin yeni paylaşımları...

Meryem Uzerli yatak odası pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! En güzel sultan

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızlarda yer edindi. Uzun süredir ekranlardan uzak duran Uzerli, son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol almıştı.

Meryem Uzerli yatak odası pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! En güzel sultan

Hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdüren Uzerli, hem kariyeriyle hem özel hayatıyla magazin kulislerinde sıkça konuşuluyor.

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Meryem Uzerli yatak odası pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! En güzel sultan

Uzerli ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Meryem Uzerli yatak odası pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! En güzel sultan

38 yaşındaki Uzerli, 2014 yılında kızı Lara'yı, geçen sene ise Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.

Meryem Uzerli yatak odası pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! En güzel sultan

Meryem Uzerli'nin ikinci kızının babasının Amerikalı sevgilisi olduğu biliniyor.

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