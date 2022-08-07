Giriş Tarihi: 07.08.2022 13:49
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
14:06
Meryem Uzerli yatak odası pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "En güzel sultan"
Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu son haliyle sosyal medyayı sallamıştı. Uzerli yatak odasında çektirdiği yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. Uzerli'nin karelerine beğeni ve yorum yağdı. İşte Meryem Uzerli'nin yeni paylaşımları...