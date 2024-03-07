Giriş Tarihi: 07.03.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
22:18
Meryem Uzerli yeni imajıyla ortaya çıktı! İşte Meryem Uzerli’nin şaşırtan yepyeni imajı!
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak gönüllerde yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Meryem Uzerli, bu kez yeni imajıyla magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu saçlarının rengini tamamen değiştirerek hayranlarını oldukça şaşırttı. İşte Meryem Uzerli'nin yeni imajı!