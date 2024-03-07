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Haberler Galeri Meryem Uzerli yeni imajıyla ortaya çıktı! İşte Meryem Uzerli’nin şaşırtan yepyeni imajı!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 22:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 22:18

Meryem Uzerli yeni imajıyla ortaya çıktı! İşte Meryem Uzerli’nin şaşırtan yepyeni imajı!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak gönüllerde yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Meryem Uzerli, bu kez yeni imajıyla magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu saçlarının rengini tamamen değiştirerek hayranlarını oldukça şaşırttı. İşte Meryem Uzerli'nin yeni imajı!

Meryem Uzerli yeni imajıyla ortaya çıktı! İşte Meryem Uzerli’nin şaşırtan yepyeni imajı!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak ülkemizde gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, her yaptığı, her giydiği, her söylediğiyle büyük ilgi gören ünlülerden!

Meryem Uzerli yeni imajıyla ortaya çıktı! İşte Meryem Uzerli’nin şaşırtan yepyeni imajı!

İMAJINI YENİLEDİ

Ünlü oyuncu bu kez yenilediği imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.

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Meryem Uzerli yeni imajıyla ortaya çıktı! İşte Meryem Uzerli’nin şaşırtan yepyeni imajı!

MAGAZİN GÜNDEMİNE GELDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Meryem Uzerli, bu kez yeni imajıyla magazin gündemine geldi.

Meryem Uzerli yeni imajıyla ortaya çıktı! İşte Meryem Uzerli’nin şaşırtan yepyeni imajı!

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Ünlü oyuncu saçlarının rengini tamamen değiştirerek hayranlarını oldukça şaşırttı.

Meryem Uzerli yeni imajıyla ortaya çıktı! İşte Meryem Uzerli’nin şaşırtan yepyeni imajı!

SAÇLARINI PLATİNE BOYATTI

Uzerli'nin sıcak küllü bir sarı gibi gözüken fakat ışıkta platine kaçan saçları sosyal medyada ilgi gördü.

İşte Meryem Uzerli'nin yeni imajı!

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