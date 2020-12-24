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Meryem Uzerli'den ! 8 aylık göründü!

dizisindeki karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin, hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Meryem Uzerli hamileliğinde 8 ayı geride bıraktı. kinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. yaptığı son paylaşımı takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte güzel oyuncu ...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 08:03
Meryem Uzerli'den karnı burnunda poz! 8 aylık Meryem Uzerli'nin bebeği göründü!

dizisindeki karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin, hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Meryem Uzerli'den karnı burnunda poz! 8 aylık Meryem Uzerli'nin bebeği göründü!

Meryem Uzerli hamileliğinde 8 ayı geride bıraktı.

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Meryem Uzerli'den karnı burnunda poz! 8 aylık Meryem Uzerli'nin bebeği göründü!

kinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi.

Meryem Uzerli'den karnı burnunda poz! 8 aylık Meryem Uzerli'nin bebeği göründü!

yaptığı son paylaşımı takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Meryem Uzerli'den karnı burnunda poz! 8 aylık Meryem Uzerli'nin bebeği göründü!

İşte güzel oyuncu ...

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