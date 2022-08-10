Giriş Tarihi: 10.08.2022 14:03
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
14:11
Meryem Uzerli'den milyon dolarlık pozlar! Meryem Uzerli'nin kazandığı rakam dudak uçuklattı
Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu son haliyle sosyal medyayı sallamıştı. Uzerli son olarak, Rus bir kozmetik markasının yüzü oldu. Meryem Uzerli'nin kazandığı rakam ise ağızları açık bıraktı.