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Haberler Galeri Meryem Uzerli'den milyon dolarlık pozlar! Meryem Uzerli'nin kazandığı rakam dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 10.08.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 14:11

Meryem Uzerli'den milyon dolarlık pozlar! Meryem Uzerli'nin kazandığı rakam dudak uçuklattı

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu son haliyle sosyal medyayı sallamıştı. Uzerli son olarak, Rus bir kozmetik markasının yüzü oldu. Meryem Uzerli'nin kazandığı rakam ise ağızları açık bıraktı.

Meryem Uzerli’den milyon dolarlık pozlar! Meryem Uzerli’nin kazandığı rakam dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızlarda yer edindi. Uzun süredir ekranlardan uzak duran Uzerli, son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol almıştı.

Meryem Uzerli’den milyon dolarlık pozlar! Meryem Uzerli’nin kazandığı rakam dudak uçuklattı

Hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdüren Uzerli, hem kariyeriyle hem özel hayatıyla magazin kulislerinde sıkça konuşuluyor.

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Meryem Uzerli’den milyon dolarlık pozlar! Meryem Uzerli’nin kazandığı rakam dudak uçuklattı

Uzerli ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Meryem Uzerli’den milyon dolarlık pozlar! Meryem Uzerli’nin kazandığı rakam dudak uçuklattı

38 yaşındaki Uzerli, 2014 yılında kızı Lara'yı, geçen sene ise Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.

Meryem Uzerli’den milyon dolarlık pozlar! Meryem Uzerli’nin kazandığı rakam dudak uçuklattı

Meryem Uzerli'nin ikinci kızının babasının Amerikalı sevgilisi olduğu biliniyor.

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