Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:27

Meryem Uzerli'nin kızı Lily 2 yaşında! "Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan" karakteriyle ününe ün katan Meryem Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor. Şubat 2014'te Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Ocak 2021'de Lily Koi'yi kucağına almıştı.Uzerli, son olarak kızı Lily'nin doğum gününü kutladı. Meryem Uzerli son olarak 2 yaşında giren kızı Lily ve ailesiyle eğlenceli doğum günü pozlarını yayınladı.