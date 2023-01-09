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Haberler Galeri Meryem Uzerli'nin kızı Lily 2 yaşında! "Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem"
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:27

Meryem Uzerli'nin kızı Lily 2 yaşında! "Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan" karakteriyle ününe ün katan Meryem Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor. Şubat 2014'te Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Ocak 2021'de Lily Koi'yi kucağına almıştı.Uzerli, son olarak kızı Lily'nin doğum gününü kutladı. Meryem Uzerli son olarak 2 yaşında giren kızı Lily ve ailesiyle eğlenceli doğum günü pozlarını yayınladı.

Meryem Uzerli’nin kızı Lily 2 yaşında! Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem

Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün kızı Lily Koi'nin 2'inci yaşını kutlamak için kamera karşısına geçti. Anne ve kızların paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Meryem Uzerli’nin kızı Lily 2 yaşında! Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem

Şubat 2014'te Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyay gelen kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Ocak 2021'de Lily Koi'yi kucağına almıştı.

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Meryem Uzerli’nin kızı Lily 2 yaşında! Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem

Yayınladığı fotoğraflardaki tarzıyla takipçilerinden büyük ilgi gören oyuncu, Hürrem Sultan karakterine benzetildi. Güzel oyuncunun binlerce beğeni alan gönderisindeki tarzına, "Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem", "Hürrem Sultan elbisesi giymişsin" ve "Sondaki fotoğraf Hürrem Sultan havası veriyor" gibi yorumlar yapıldı.

Meryem Uzerli’nin kızı Lily 2 yaşında! Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem

Öte yandan uzun süredir kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yurt dışında hayatını sürdüren oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yılbaşı öncesi çam ağacının önünde verdikleri pozları paylaşmıştı.

Meryem Uzerli’nin kızı Lily 2 yaşında! Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem

Meryem Uzerli, uzun süredir kızlarıyla Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor.

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