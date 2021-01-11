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Meryem Uzerli'yi annelik heyecanı sardı! Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı

'ın Hürrem Sultan'ı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli bebeği Lily Koi ile yeni paylaşımda bulundu. Lara Jemin adında bir kızı daha bulunan ünlü oyuncu, bebeği ile yaşadığı yeni heyecanın o özel karesini Instagram'dan takipçilerine sundu.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 22:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 22:23
Meryem Uzerli'yi annelik heyecanı sardı! Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı

'ın Hürrem Sultan'ı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli bebeği Lily Koi ile yeni paylaşımda bulundu. Lara Jemin adında bir kızı daha bulunan ünlü oyuncu, bebeği ile yaşadığı yeni heyecanın o özel karesini Instagram'dan takipçilerine sundu.

Meryem Uzerli'yi annelik heyecanı sardı! Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı

dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor ve mutlu günlerin özel fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

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Meryem Uzerli'yi annelik heyecanı sardı! Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu bebeği ile paylaştığı ilk fotoğraflarına "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" notunu düşmüştü. Yaşadığı heyecanı ve mutluluğu takipçileriyle paylaşan Uzerli'ye sevenleri tarafından tebrik mesajları yağmıştı.

Meryem Uzerli'yi annelik heyecanı sardı! Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına alan 37 yaşındaki Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Meryem Uzerli'yi annelik heyecanı sardı! Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı

Ekranların sevilen yüzünün hesabı Instagram story'sinden Lily Koi adını verdiği kızı ile yaptığı o

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