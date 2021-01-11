Meryem Uzerli'yi annelik heyecanı sardı! Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu bebeği ile paylaştığı ilk fotoğraflarına "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" notunu düşmüştü. Yaşadığı heyecanı ve mutluluğu takipçileriyle paylaşan Uzerli'ye sevenleri tarafından tebrik mesajları yağmıştı.