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Meryem Uzerli'yi annelik heyecanı sardı! Meryem Uzerli, bebeği ile yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli bebeği Lily Koi ile yeni paylaşımda bulundu. Lara Jemin adında bir kızı daha bulunan ünlü oyuncu, bebeği ile yaşadığı yeni heyecanın o özel karesini Instagram'dan takipçilerine sundu.
Giriş Tarihi: 11.01.2021
22:23
Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
22:23
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