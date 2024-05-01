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Haberler Galeri Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe'ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”
Giriş Tarihi: 01.05.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 14:39

Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe'ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”

2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni kare geldi. Eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Mesut Özil, Amine Gülşe'ye yazdığı notla dikkat çekti. Mesut Özil "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım"

Mesut Özil eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe’ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”

2019 yılında nikah masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bu evliliğinden Eda ve Ela adında iki kızı dünyaya geldi. Mesut Özil, 30 Nisan'da 31 yaşına basan eşi Amine Gülşe'nin doğum günün kutladı.

Mesut Özil eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe’ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”

Amine Gülşe doğum günü olan sevgilisi Mesut Özil ile aşk dolu bir pozunu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

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Mesut Özil eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe’ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”

Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe'nin doğum günü için romantik bir kutlama düzenledi

Mesut Özil eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe’ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”

Özil, eşinin doğum gününü kutladı. Eski futbolcu, gönderisine "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım" notunu düştü.

Mesut Özil eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe’ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”

Mesut Özil'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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