Giriş Tarihi: 01.05.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
14:39
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe'ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”
2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni kare geldi. Eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Mesut Özil, Amine Gülşe'ye yazdığı notla dikkat çekti. Mesut Özil "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım"