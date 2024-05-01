Mesut Özil eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Mesut Özil eşi Amine Gülşe’ye övgüler yağdırdı! “Tüm evrendeki en güzel…”

Özil, eşinin doğum gününü kutladı. Eski futbolcu, gönderisine "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım" notunu düştü.