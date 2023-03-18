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Haberler Galeri Mesut Özil güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe'ye aşkını haykırdı! Mesut Özil ile Amine Gülşe'den aşk pozu!
Giriş Tarihi: 18.03.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 08:41

Mesut Özil güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe'ye aşkını haykırdı! Mesut Özil ile Amine Gülşe'den aşk pozu!

2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni kare geldi. Mesut Özil son olarak sosyal medya hesabından güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe ile aşk pozunu paylaştı... Amine Gülşe'den eşine yorum gecikmedi. İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin aşk pozu...

Mesut Özil güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe’ye aşkını haykırdı! Mesut Özil ile Amine Gülşe’den aşk pozu!

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Mesut Özil güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe’ye aşkını haykırdı! Mesut Özil ile Amine Gülşe’den aşk pozu!

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin ikinci kez kız çocukları olmuştu.

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Mesut Özil güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe’ye aşkını haykırdı! Mesut Özil ile Amine Gülşe’den aşk pozu!

Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Mesut Özil güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe’ye aşkını haykırdı! Mesut Özil ile Amine Gülşe’den aşk pozu!

Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını "Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notuyla paylaşmıştı.

Mesut Özil güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe’ye aşkını haykırdı! Mesut Özil ile Amine Gülşe’den aşk pozu!

Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağmıştı.

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