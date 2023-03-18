Mesut Özil güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe’ye aşkını haykırdı! Mesut Özil ile Amine Gülşe’den aşk pozu!

Giriş Tarihi: 18.03.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 08:41

2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni kare geldi. Mesut Özil son olarak sosyal medya hesabından güzellik kraliçesi eşi Amine Gülşe ile aşk pozunu paylaştı... Amine Gülşe'den eşine yorum gecikmedi. İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin aşk pozu...