Giriş Tarihi: 24.04.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
07:33
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesine böyle seslendi! ‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’
Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'dan gelen iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi hakkında yapılan eleştiriler sonrası yeni bir açıklamada bulundu. Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar...