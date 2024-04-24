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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesine böyle seslendi! ‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’
Giriş Tarihi: 24.04.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 07:33

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesine böyle seslendi! ‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'dan gelen iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi hakkında yapılan eleştiriler sonrası yeni bir açıklamada bulundu. Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesine böyle seslendi! ‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’

Metin Akpınar'ın babası olduğunu DNA testiyle kanıtlayan Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Nebioğlu annesi hakkında yapılan eleştiriler sonrası yeni bir açıklamada bulunup annesine şöyle seslendi:

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesine böyle seslendi! ‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’

"Sen Duygu'na güven... Bak nasıl değiştiriyoruz her şeyi... Ödüller alıyoruz kadınlar ve kimsesiz çocuklar için..."

Yaptığı paylaşımında Müge Anlı ve istihbarat ekibine de teşekkür eden Nebioğlu, şöyle devam etti:

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesine böyle seslendi! ‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’

"Psikolojim de gayet yerinde. Ve çok güçlü ruh haline sahibim, özelikle son iki haftadır.

Hiçbir kötü kalpli yorumu ve cehenneme bile alınmayacak berbat gazetecilerin haberlerini canımı sıkmak için kullanmıyorum. Aksine çok ciddi araştırmalar yapıyoruz...

Hepsini açıklayacağım."

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesine böyle seslendi! ‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’

Annesine dönmesi dönünde çağrılar yapan Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Nebioğlu videosunda sadece 4 çocuk olmadığını, geride birçok çocuğun da mahvolduğunu söylemişti.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesine böyle seslendi! ‘Sen Duygu’na güven seninle dünyayı değiştireceğiz’

Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları şu şekilde "Herkese merhabalar. Ben mekanıma döndüm. Beni bıraktıkları yere geri döndüm. Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Çok güzel taktikler. Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem bir güzel bunlar ne yapıyor diye izliyor.

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