Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

Gözde Hanım TV'ye çıkıp her gün kendisini dövdüğümü, beni erkeklerle bastığını, uyuşturucu kullandığımı ve kafasını sehpalara vurduğumu iddia etti. Hiçbiri doğru değil, adli olarak ispatlanmış bir olay yok.

Madem bu kadar olay yaşandı, niye kimse ona 'Böyle bir adamla ne işin var?' demedi. Ben ne olduğunu açıklıyorum; Gözde Hanım'ın kişiye bağımlı hasta raporu var, sürekli kullandığı ilaçları var. Ailesi de perişan. Defalarca birlikte doktora gittik. Bana "Ya benim olacaksın ya da kimsenin olmayacaksın" dedi. Doktor bile "Sizi öldürebilir, alkol almasın ve ilaçlarını düzenli kullansın" diyerek bizi uyardı.