Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

: ’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

Sevgilisi 'ya şiddet uyguladığı iddia edilen , olayın iç yüzünü GÜNAYDIN'a anlattı: İlişki boyunca defalarca şiddet gören kişi bendim. Gözde'nin 'kişiye bağımlı hasta' raporu var. Ayrılmak istedim diye kaldığım otel odasını ateşe verdi, beni bacağımdan bıçakladı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 25.07.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 09:39
Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

Geçtiğimiz günlerde 2.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi 'ya şiddet uyguladığı, yıllar önce de eski eşini darp ettiği iddia edilen oyuncu , 'Birisi bu dayakçıya dur desin' başlığıyla GÜNAYDIN'a manşet oldu. Haber sonrası Yıldız, sessizliğini bozarak o geceyi ve öncesinde yaşananları tüm çıplaklığı ve kendisi için aldığı darp raporlarıyla sadece GÜNAYDIN'a anlattı.

Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

PSİKİYATRİSTİ 'SİZİ ÖLDÜREBİLİR' DEDİ

Gözde Hanım'ın bana zarar vereceğini anlayıp önlem almaya çalıştım. Birinci yılımızı doldurduğumuz gün balıkçıda buluştuk. Ona "Senden ayrılmamın bedeli neyse ödemeye razıyım. Dayanamıyorum ve istemiyorum" dedim. Bana "Seni yakarım, beni dövdüğünü söylerim ve seni bitiririm" gibi tehditler savurdu. Ardından konakladığım Sütlüce'deki Hilton Hotel'e gitti. Kaldığım odaya kız arkadaşım olduğu ve sürpriz yapacağı bahanesiyle girip kıyafetlerimi ve odayı ateşe verdi. Oteldeki diğer insanların da canıyla oynadı. Sigorta şirketi kendisine 27 bin liralık dava açtı. Bu olay sonrasında bile sustum çünkü ''ın sevgilisi otel yaktı' haberleri okumak istemedim ve konuyu kapattık. Dayakçı diye anılmamak için, ailesinin de ricası üzerine sineye çektim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

Gözde Hanım TV'ye çıkıp her gün kendisini dövdüğümü, beni erkeklerle bastığını, uyuşturucu kullandığımı ve kafasını sehpalara vurduğumu iddia etti. Hiçbiri doğru değil, adli olarak ispatlanmış bir olay yok.

Madem bu kadar olay yaşandı, niye kimse ona 'Böyle bir adamla ne işin var?' demedi. Ben ne olduğunu açıklıyorum; Gözde Hanım'ın kişiye bağımlı hasta raporu var, sürekli kullandığı ilaçları var. Ailesi de perişan. Defalarca birlikte doktora gittik. Bana "Ya benim olacaksın ya da kimsenin olmayacaksın" dedi. Doktor bile "Sizi öldürebilir, alkol almasın ve ilaçlarını düzenli kullansın" diyerek bizi uyardı.

Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

ÇAREM YOKTU, KENDİSİ AYRILSIN DİYE BEKLEDİM

Yapacağım tek şey teslim olmaktı. Ben onu bırakamadım, onun beni bırakmasını beklemek zorunda kaldım, "Ayrılırsan dövdü derim" diye tehdit etti, üzerimde korku imparatorluğu kurdu. Bu olayla gündeme geldim ve kariyerimde büyük zararlar yaşadım.

Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

DARP EDİLDİĞİM İÇİN POLİSİ ARAYAN BENDİM

Eski eşimin, kızlarımın annesi Dilek Hanım hakkında konuşmam. Söyleyeceğim her şey kayıtlara geçeceği için kızlarımın ileride bunları görüp üzülmesini istemem. Haberi yapan arkadaşlar dikkat etsinler. Olayın iç yüzünü öğrensinler. Gözde Hanım'la yaşanan olayda son polisi arayan bendim, kadından şiddet gören erkek olarak.

Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

ANNEM YAŞADIĞI ÜZÜNTÜDEN FELÇ OLDU

Yaşanan olaylar sonrası annemin beyninde pıhtı attı, felç oldu. Beni tanıyan herkes böyle biri olmadığımı bilir. Hatam susmak oldu ama artık susmam. Bana dayakçı, 'tedavi görmesi gerekli' diyen insanlardan özür bekliyorum. Halkımızın bunu bilmesini istiyorum. Benim hayatımı yaşamam, mesleğimi yapmam için bu gerekiyor.

Metin Yıldız: Gözde Kayra’nın bana saplantısı vardı! Kaldığım oteli yaktı

PANİK ATAK OLDUM MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM

Kadına şiddete hayır ama erkeğe yapılan şiddeti ne yapacağız? Fiziki olmasa bile duygusal şiddet gören erkekler var. Ben bu olaylardan dolayı panik atak ve titreme sorunları yaşıyorum. Titreme mimiklerime yansıyor ve istediğim duyguyu yansıtamıyorum. Bu durum işime de yansıdı. Ben de tedavi görecek duruma geldim.

BİZE ULAŞIN