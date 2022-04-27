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Haberler Galeri ‘Mezara tek başıma…’ Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya gündem oldu!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:46

‘Mezara tek başıma…’ Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya gündem oldu!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Merve Boluğur, bir hayranının sosyal medyada kendisine sorduğu soruya verdiği yanıtla yine şaşırttı. Merve Boluğur'un o sözleri gündeme damga vurdu…

‘Mezara tek başıma…’ Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya gündem oldu!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, bir hayranının sosyal medyada kendisine sorduğu soruya verdiği cevapla şaşırttı.

‘Mezara tek başıma…’ Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya gündem oldu!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi, bir süredir Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya ile anılıyordu.

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‘Mezara tek başıma…’ Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya gündem oldu!
Önceki haftalarda Kaya ile görüntülenen Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı. Boluğur, Kaya'nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söylese de gazeteciler tarafından pek inandırıcı bulunmamıştı.
‘Mezara tek başıma…’ Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya gündem oldu!

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ardından arabesk albüm çalışması nedeniyle ekibiyle gece gündüz çalışan Emre Kaya'yı stüdyosunda ziyaret eden Merve Boluğur, ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

‘Mezara tek başıma…’ Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya gündem oldu!

Enerjik ve mutlu olduğu gözlenen güzel oyuncunun el ele göz göze ve derin sohbetler yaparken çekilen fotoğrafları, görenlere "Bu aşk değil de nedir" dedirtmişti.

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