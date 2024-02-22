Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:40
Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü… Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Ozan Orhon 'Depresyon' adını verdiği yeni single çalışmasını Gayrettepe'deki bir mekanda tanıttı. Ozon Orhon'un son hali sosyal medya gündem oldu! Mide küçültme ameliyatı geçirerek 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, yıllar sonra ortaya çıktı. Ozan Orhon, 130 kiloya ulaşınca çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Şarkıcı ameliyatıyla ilgili olarak "Bu olduğum son ameliyat artık. Bünyem başka ameliyatı kaldıramaz" açıklamasını yapmıştı. İşte merak edenler için ünlü şarkıcı Ozan Orhon'un son hali...