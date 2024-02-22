Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü… Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:40

Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü… Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Ozan Orhon 'Depresyon' adını verdiği yeni single çalışmasını Gayrettepe'deki bir mekanda tanıttı. Ozon Orhon'un son hali sosyal medya gündem oldu! Mide küçültme ameliyatı geçirerek 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, yıllar sonra ortaya çıktı. Ozan Orhon, 130 kiloya ulaşınca çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Şarkıcı ameliyatıyla ilgili olarak "Bu olduğum son ameliyat artık. Bünyem başka ameliyatı kaldıramaz" açıklamasını yapmıştı. İşte merak edenler için ünlü şarkıcı Ozan Orhon'un son hali...

Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü… Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Ozan Orhon sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Ozan Orhon 'Depresyon' adını verdiği yeni single çalışmasını Gayrettepe'deki bir mekanda tanıttı.

Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü… Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

9 yıl müziğe ara veren ve üç yıl depresyonda olduğunu söyleyen Orhon, "Üretim için depresyonda olmak lazım, en güzel şarkılar depresyonda çıkıyor. Yani mutluyken şarkı yapmak çok zor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü… Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Eşim benim mucizem. Tekrar müziğe geri dönmemi sağladı, bana bir de kız evladı verdi.

Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü… Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Hayata sıkı sarılmama vesile oldu. Şimdi 9 yıl beklediğim için pişmanlık duyuyorum" dedi.

Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü… Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Uzun zamandır Kıbrısta yaşıyor...

SON DAKİKA