Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:05
90'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü!
Ozan Orhon 'Depresyon' adını verdiği yeni single çalışmasını Gayrettepe'deki bir mekanda tanıttı. Ozon Orhon'un son hali sosyal medya gündem oldu! Mide küçültme ameliyatı geçirerek 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, yıllar sonra ortaya çıktı. Ozan Orhon, 130 kiloya ulaşınca çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Şarkıcı ameliyatıyla ilgili olarak "Bu olduğum son ameliyat artık. Bünyem başka ameliyatı kaldıramaz" açıklamasını yapmıştı. İşte merak edenler için ünlü şarkıcı Ozan Orhon'un son hali...