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Haberler Galeri Milli voleybolcu Zehra Güneş saten elbisesiyle yaktı geçti! "Sana kırmızı çok yakışıyor"
Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 15:18

Milli voleybolcu Zehra Güneş saten elbisesiyle yaktı geçti! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 24 yaşındaki yıldız voleybolcunun son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş kırmızı elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı. Popüler voleybolcuya, "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumları yağdı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş saten elbisesiyle yaktı geçti! Sana kırmızı çok yakışıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş saten elbisesiyle yaktı geçti! Sana kırmızı çok yakışıyor

Popüler voleybolcu, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş saten elbisesiyle yaktı geçti! Sana kırmızı çok yakışıyor

24 yaşındaki popüler voleybolcu, aktif olarak kullandığı Instagram paylaşımlarıyla da oldukça göz önünde...

Milli voleybolcu Zehra Güneş saten elbisesiyle yaktı geçti! Sana kırmızı çok yakışıyor

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen yıldız voleybolcu son olarak saten kırmızı elbisesiyle adından söz ettirdi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş saten elbisesiyle yaktı geçti! Sana kırmızı çok yakışıyor

Arkadaşı Beliz Başkır ile poz veren Güneş, takipçilerini mest etti.

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