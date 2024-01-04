Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
15:18
Milli voleybolcu Zehra Güneş saten elbisesiyle yaktı geçti! "Sana kırmızı çok yakışıyor"
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 24 yaşındaki yıldız voleybolcunun son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş kırmızı elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı. Popüler voleybolcuya, "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumları yağdı.