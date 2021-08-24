Milyarder sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı’dan romantik paylaşım! Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi aşka geldi...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor. İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi, geçtiğimiz günlerde kısa süreli ayrılığın ardından bir kez daha barışmıştı. Aşk paylaşımlarına kaldıkları yerden devam eden ikiliden Subaşı, son olarak dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şeyma Subaşı, Instagram hikayelerinden sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dans ettiği anları yayınladı.