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Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 17:01

Milyarder sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan romantik paylaşım! Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi aşka geldi...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor. İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi, geçtiğimiz günlerde kısa süreli ayrılığın ardından bir kez daha barışmıştı. Aşk paylaşımlarına kaldıkları yerden devam eden ikiliden Subaşı, son olarak dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şeyma Subaşı, Instagram hikayelerinden sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dans ettiği anları yayınladı.

Milyarder sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı’dan romantik paylaşım! Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi aşka geldi...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor.

Milyarder sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı’dan romantik paylaşım! Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi aşka geldi...

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi, geçtiğimiz günlerde kısa süreli ayrılığın ardından bir kez daha barışmıştı.

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Milyarder sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı’dan romantik paylaşım! Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi aşka geldi...

Şeyma Subaşı, olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Milyarder sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı’dan romantik paylaşım! Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi aşka geldi...

Meedo olarak anılan Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımıyla Şeyma Subaşı'na olan aşkını haykırmıştı.

Milyarder sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı’dan romantik paylaşım! Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi aşka geldi...

Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a gelen ikili yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek.

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