Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:41

Milyonlar ortada mı kalacak? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanmasında dikkat çeken detay!

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, ilişkilerini Ağustos 2022'de nikah masasına taşımıştı. Gösterişli bir düğün ile evlenen çiftten geçtiğimiz günlerde üzücü haber gelmişti. Bir süredir haklarında ayrılık dedikoduları ortaya atılan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Ünlü çiftin boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşünce iddiaların da ardı ardına kesilmedi. Lüks bir otelde görkemli bir düğünle evlenen çifte yaklaşık 2 milyonluk takı takıldığı söylenmişti... Oğuzhan Koç da Demet Özdemir'e 1 milyonluk dev bir tektaş ile evlilik teklifi yapmıştı... Peki boşanırken takılar kimde kalacak?