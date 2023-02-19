Giriş Tarihi: 19.02.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 07:18

Minik canlara moral olmaya geldik! Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara depremzede çocuklara destek oldu!

Sanatçılar, 11 ilimizde etkili olan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için seferber oldu. Derya Uluğ, Zara, Zehra Yılmaz gibi isimler, önceki gün İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla Hatay ve Kahramanmaraş'a gidip AFAD'ın kurduğu yardım çadırlarını ziyaret etti. Miniklerle bir araya gelen ünlüler, zor günleri bir nebze de unutabilmelerini sağlamak için onlara moral verdi. Zara, "Minik canlarla önce ağladık, sonra sarılıp güldük. Onların mutluluğuna paha biçilemez" dedi. Uluğ ise tüm çocuklarla fotoğraf çektirdi.