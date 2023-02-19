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Haberler Galeri Minik canlara moral olmaya geldik! Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara depremzede çocuklara destek oldu!
Giriş Tarihi: 19.02.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 07:18

Minik canlara moral olmaya geldik! Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara depremzede çocuklara destek oldu!

Sanatçılar, 11 ilimizde etkili olan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için seferber oldu. Derya Uluğ, Zara, Zehra Yılmaz gibi isimler, önceki gün İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla Hatay ve Kahramanmaraş'a gidip AFAD'ın kurduğu yardım çadırlarını ziyaret etti. Miniklerle bir araya gelen ünlüler, zor günleri bir nebze de unutabilmelerini sağlamak için onlara moral verdi. Zara, "Minik canlarla önce ağladık, sonra sarılıp güldük. Onların mutluluğuna paha biçilemez" dedi. Uluğ ise tüm çocuklarla fotoğraf çektirdi.

İLKER GEZİCİ
Minik canlara moral olmaya geldik! Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara depremzede çocuklara destek oldu!

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi karşısında devlet-millet el ele verdi ve depremzedelere yardım edip yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Ünlü sanatçılar, afet bölgesine gidip çocuklarla bir araya geldi. Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara, miniklerle sohbet edip oyunlar oynadı, yaşadıkları zor günleri unutabilmeleri için onlara destek oldu çadırlarını ziyaret etti.

Minik canlara moral olmaya geldik! Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara depremzede çocuklara destek oldu!

Ünlü isimler, önceki gün depremzedelere destek olmak için Hatay'a gitti. Derya Uluğ, Zara, Zehra Yılmaz, Merve Aydın ve Adem Kılıççı gibi isimler, İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla afet bölgesinde AFAD'ın kurduğu çadır alanını ziyaret etti.

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Minik canlara moral olmaya geldik! Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara depremzede çocuklara destek oldu!

Çocuklara hediyeler veren Zara, "Şu minik sevgililerin mutluluğuna paha biçilemez. Sebep olan, oyuncak alıp dağıtan yurdumun güzel insanlarına bin teşekkür.

Minik canlara moral olmaya geldik! Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara depremzede çocuklara destek oldu!

Çocukların enerjisi öyle bir değişti ki. Ağladık, sarıldık ama minik canlarla güldük. Memleketimin her karış toprağına, giden her canımıza bin rahmet olsun. Yardıma gelen, eşya götüren, çocukları güldüren herkese teşekkürler" diye yorum yaptı.

Minik canlara moral olmaya geldik! Derya Uluğ, Zehra Yılmaz ve Zara depremzede çocuklara destek oldu!

Derya Uluğ, önce Kahramanmaraş'ta Kızılay çadırlarındaki çocuklarla bir araya gelip top oynadı. Şarkıcı, ardından Hatay'daki depremzedeleri ziyaret etti ve miniklerle bir araya gelip bol bol fotoğraf çektirdi.

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