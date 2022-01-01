Minik Karan sevimliliği ile "Maşallah" dedirtti! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yeni yılda aile pozu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan da en az anne-babası kadar popüler. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak yeni yıl pozu ile beğeni topladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni yıla evde sevdikleriyle giren çiftin aile pozu ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen'in eşi ve oğlu ile olan yeni yıl pozlarına ise minik Karan'ın sevimliliği damga vurdu. İşte Karan Özçivit'in yeni yıl mutluluğu...