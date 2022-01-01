Minik Karan sevimliliği ile "Maşallah" dedirtti! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yeni yılda aile pozu!

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.