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Haberler Galeri Minik kızı Neva'nın sağlığı hakkında konuşan Sinan Özen'in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....
Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 07:43

Minik kızı Neva'nın sağlığı hakkında konuşan Sinan Özen'in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....

A Para'da yayınlanan, Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu Biz Bize'nin yılbaşı özel bölümüne Sinan Özen konuk oldu. Sinan Özen, programda samimi açıklamalar yaptı: "Zor zamanlar geçirdik. Kızım doğumunun ardından bir sürü ameliyat oldu. Şimdi Serebral Palsi teşhisi konuldu. Son ameliyatının ardından doktorlar, vedalaşmamız gerektiğini söylemişti. Maalesef mezar yeri bile hazırlamıştık ama umudumu hiç kaybetmedim. Çünkü umudunu kaybedersen her şeyini kaybedersin."

İLKER GEZİCİ
Minik kızı Neva’nın sağlığı hakkında konuşan Sinan Özen’in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....

'UMUDUMUZU HİÇ YİTİRMEDİK'
Almanya'daki bir konserinde tanıştığı Burcu Kartal ile evlenen, ardından Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olan Sinan Özen, kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında konuştu:

Minik kızı Neva’nın sağlığı hakkında konuşan Sinan Özen’in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....

"Kızım bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğumunun ardından 7 kez ameliyat oldu. Çok zor zamanlar geçirdik...

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Minik kızı Neva’nın sağlığı hakkında konuşan Sinan Özen’in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....

Şimdi ise Serebral Palsi denilen hastalığın teşhisi konuldu.

Minik kızı Neva’nın sağlığı hakkında konuşan Sinan Özen’in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....

Ben hep umutluydum. Son ameliyatının ardından doktorlar "Artık yapacağımız bir şey yok" dediler, bana vedalaşmamız gerektiğini söylediler.

Minik kızı Neva’nın sağlığı hakkında konuşan Sinan Özen’in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....

Maalesef mezar yeri bile hazırlamıştık ama umudumuzu hiç kaybetmedik.

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