Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
07:43
Minik kızı Neva'nın sağlığı hakkında konuşan Sinan Özen'in sözleri yürek sızlattı: Kızıma mezar yeri bile almıştım....
A Para'da yayınlanan, Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu Biz Bize'nin yılbaşı özel bölümüne Sinan Özen konuk oldu. Sinan Özen, programda samimi açıklamalar yaptı: "Zor zamanlar geçirdik. Kızım doğumunun ardından bir sürü ameliyat oldu. Şimdi Serebral Palsi teşhisi konuldu. Son ameliyatının ardından doktorlar, vedalaşmamız gerektiğini söylemişti. Maalesef mezar yeri bile hazırlamıştık ama umudumu hiç kaybetmedim. Çünkü umudunu kaybedersen her şeyini kaybedersin."