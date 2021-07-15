Minik Marsel'in sevimli pozları 'Maşallah' dedirtti! Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu 1 yaşında!

Evlilikleriyle sanat camiasına örnek olan Erkan Kolçak Köstendil ile oyuncu eşi Cansu Tosun magazin gündeminden düşmüyor. 2018'de evlenen ünlü çiftin "Marsel" adında bir oğulları var. Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Marsel ve eşi Cansu Tosun ile sakin ve doğal bir yaşam sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Cansu Tosun oğlu Marsel ile sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel, bir yaşına bastı. İkili, minik Marsel'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Marsel, sosyal medyada ilgi odağı oldu…