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Haberler Galeri Minik Marsel'in sevimli pozları 'Maşallah' dedirtti! Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu 1 yaşında!
Giriş Tarihi: 15.07.2021 08:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 08:13

Minik Marsel'in sevimli pozları 'Maşallah' dedirtti! Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu 1 yaşında!

Evlilikleriyle sanat camiasına örnek olan Erkan Kolçak Köstendil ile oyuncu eşi Cansu Tosun magazin gündeminden düşmüyor. 2018'de evlenen ünlü çiftin "Marsel" adında bir oğulları var. Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Marsel ve eşi Cansu Tosun ile sakin ve doğal bir yaşam sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Cansu Tosun oğlu Marsel ile sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel, bir yaşına bastı. İkili, minik Marsel'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Marsel, sosyal medyada ilgi odağı oldu…

Minik Marsel'in sevimli pozları 'Maşallah' dedirtti! Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu 1 yaşında!

Mutlu evlilikleri devam eden oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel, bir yaşına bastı. İkili, minik Marsel'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.

Minik Marsel'in sevimli pozları 'Maşallah' dedirtti! Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu 1 yaşında!

2018 yılında dünyaevine giren Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, iki yıl sonra Marsel'i kucaklarına almıştı.

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Minik Marsel'in sevimli pozları 'Maşallah' dedirtti! Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu 1 yaşında!

Mutlu evlilikleri devam eden ikilinin biricik oğulları bir yaşına girdi.

Minik Marsel'in sevimli pozları 'Maşallah' dedirtti! Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu 1 yaşında!

Marsel için parti veren Tosun ile Köstendil, kutlamadan kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Minik Marsel'in sevimli pozları 'Maşallah' dedirtti! Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu 1 yaşında!
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