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Haberler Galeri Minik yıldız 36 yılda öyle bir değişti ki... Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali görenleri şok etti "Bu o tatlı kız mı?"
Giriş Tarihi: 15.11.2022 06:48

Minik yıldız 36 yılda öyle bir değişti ki... Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali görenleri şok etti "Bu o tatlı kız mı?"

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu Kemal Sunal vefatının 22. yılında özlemle anılıyor. Kemal Sunal'ın yer aldığı unutulmaz filmler ekranlara gelmeye devam ederken 7'den 70'e herkesi kırıp geçiriyor. Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor? 42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Minik yıldız 36 yılda öyle bir değişti ki... Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son hali görenleri şok etti Bu o tatlı kız mı?

Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor.

Minik yıldız 36 yılda öyle bir değişti ki... Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son hali görenleri şok etti Bu o tatlı kız mı?

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

O güldü, Türkiye güldü! Vefatının 22. yıl dönümünde Kemal Sunal'ı anıyoruz | Video

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Minik yıldız 36 yılda öyle bir değişti ki... Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son hali görenleri şok etti Bu o tatlı kız mı?

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Minik yıldız 36 yılda öyle bir değişti ki... Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son hali görenleri şok etti Bu o tatlı kız mı?

42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Minik yıldız 36 yılda öyle bir değişti ki... Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son hali görenleri şok etti Bu o tatlı kız mı?

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

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