Miras aldatmacası! Yüksel Aytuğ yazdı...

Banka yönetimim henüz onun öldüğünü duymamıştı, muhasebecisi olduğum için bunu biliyordum. Hesap açıldığında en yakın akrabalarından/ varislerinden bahsetmedi, evli değildi ve akraba bulunamadı. Geçen hafta, banka yönetimim, bankanın atıl ve terk edilmiş mevduat hesaplarını kaydetmesini gözden geçirmek için bir toplantı yaptı. Bunun olacağını biliyorum ve bu yüzden bu durumla başa çıkmanın bir yolunu arıyordum. Çünkü CEO'm onun öldüğünü öğrenirse banka, fonları yöneticilerine bağışlayacak. Bunun olmasını istemiyorum. Bu yüzden verilerinizi gördüğümde mutlu oldum. Şimdi sizi hesabın bir sonraki akrabam/varisi olarak tanıtmak için benimle işbirliği yapmaya davet ediyorum.