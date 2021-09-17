Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Miray Daner adeta günden güne eriyor! Son hali göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 17.09.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:08

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Son hali göz kamaştırdı

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Güzel oyuncu Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Miray Daner tarzı ile kısa sürede trend olmayı başardı. İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı Miray Daner'in son hali...

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Son hali göz kamaştırdı

Miray Daner, moda tasarımcısı ablası İpek Daner ile Fethiye'de tatil yapıyor. Abla-kardeş sezonunu son günlerinin tadını çıkarırken paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Son hali göz kamaştırdı

Medcezir ve Bir litre Gözyaşı dizilerinde rol alan Miray Daner, Vatanım Sensin dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Miray Daner adeta günden güne eriyor! Son hali göz kamaştırdı

Günden güne zayıflayan güzel oyuncunun eski halinden eser yok.

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Son hali göz kamaştırdı

Fit haliyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu şu sıralar ablası İpek Daner ile gittiği tatilden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Son hali göz kamaştırdı

Miray Daner ablasıyla pozunu paylaşınca dikkat çekti.

SON DAKİKA