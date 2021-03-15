Miray Daner süper mini siyah deri eteği ile cesaretini konuşturdu! Bacaklarını gören 'Bir deri bir kemik kalmış' dedi

Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Daner, uzun bir aradan sonra yeni kareler paylaştı. Güzelliği ile büyük beğeni aldı. Genç yıldızın 'Yürüyorum sana doğru' notuyla yaptığı paylaş kısa sürede trend olmayı başardı. Siyah deri mini eteği ile adeta düşman çatlatan güzel oyuncu, verdiği kilolarla da ilgi odağı oldu. Takipçileri Miray Daner'e övgü dolu yorumlar yaptı. İşte bir deri bir kemik kalan genç oyuncunun çok konuşulan son paylaşımı.