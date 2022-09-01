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Haberler Galeri Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı
Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 13:30

Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı

Dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisi ile geri dönen genç oyuncu Miray Daner oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. 23 yaşındaki Daner, son olarak sevgilisi Engin'in 32'nci yaş gününü kutladı.

Miray Daner’den Oğulcan Engin’e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı

Miray Daner, bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. Ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. 23 yaşındaki Daner, son olarak sevgilisi Engin'in 32'nci yaş gününü kutladı.

Miray Daner’den Oğulcan Engin’e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı

Uzun süredir bir arada görünmeyen Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden Engin, 32 yaşına bastı. Güzel oyuncu da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

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Miray Daner’den Oğulcan Engin’e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı

İlk olarak Engin'i doğum günü pastasıyla fotoğraflayan 23 yaşındaki Daner, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Miray Daner’den Oğulcan Engin’e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı

Ardından ünlü işletmeciyle romantik bir pozlarını yayınladı.

Miray Daner’den Oğulcan Engin’e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı

OĞULCAN ENGİN'İN "BAYRAM ŞEKERİ" SEVGİLİSİ MİRAY DANER!

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Genç aşıklar bayram pozları ile sosyal medyada trend olmayı başarmıştı.

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