Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 13:30

Miray Daner'den Oğulcan Engin'e romantik kutlama! Miray aşkını haykırdı

Dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisi ile geri dönen genç oyuncu Miray Daner oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. 23 yaşındaki Daner, son olarak sevgilisi Engin'in 32'nci yaş gününü kutladı.