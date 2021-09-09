Miss Turkey gecesine zarafeti ile damga vuran Arzum Onan’a oğlu Can Aslantuğ eşlik etti!

Miss Turkey 2021 yarışmasının jürilerinden tescilli güzel Arzum Onan zarafeti ile gecenin gözde isimlerinden oldu. 47 yaşındaki Arzum Onan şıklığı ve fit hali ile genç kızları kıskandırdı. Derin yırtmaçlı elbisesi ile Miss Turkey gecesinde boy gösteren Arzum Onan'ın partneri ise oğlu Can Aslantuğ idi. Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ile paylaşımına beğeni yağarken, Can Aslantuğ da annesini kendi sosyal medya hesabına taşıyarak birlikteki karelerine "Gecenin en güzel kızı" notunu düştü. İşte 1993 Miss Turkey birincisi Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ile beğeni yağan kareleri...