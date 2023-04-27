Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral’ın hayatını çalışanı kurtardı!

Bunu öğrenince ünlü iş insanı Hayri Yazıcı aklıma geldi. Hayri Bey de 2014'te, bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu. O zaman Hayri Bey'in, böbreğini veren çalışanına ev hediye ettiği konuşulmuştu. Bakalım Kıral, hiçbir karşılık beklemeden böbreğini veren Kadir Bey'e nasıl bir jest yapacak.