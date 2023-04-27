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Haberler Galeri Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral'ın hayatını çalışanı kurtardı!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 06:26

Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral'ın hayatını çalışanı kurtardı!

Ünlü işadamı Fatih Kıral, kendisini hayata bağlayan böbreği sonunda buldu. Aile bireylerinin dokusu uymayınca uzun yıllardır böbrek nakli bekleyen Fatih Kıral'ın imdadına şirketinde çalışan Kadir adlı bir işçi yetişti. Geçtiğimiz hafta yapılan nakil ameliyatı çok başarılı geçti. Ameliyat sonrası Kadir Bey taburcu olurken, patronu Fatih Kıral, tedbir amaçlı bir süre daha hastanede kaldı.

BÜLENT CANKURT
Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral’ın hayatını çalışanı kurtardı!

Köklü bir mobilya markasının patronu Fatih Kıral'ın, çifte bayram yaşadığını öğrendim. Çünkü uzun süredir nakil için beklediği böbreğe kavuşmuş.

Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral’ın hayatını çalışanı kurtardı!

Peki Fatih Bey, kendisini hayata bağlayan böbreği nereden bulmuş dersiniz? Şirketinde çalışan bir işçisinden...

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Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral’ın hayatını çalışanı kurtardı!

Başta eşi Figen Hanım ile oğulları Onur ve Oğuz Bey olmak üzere aile bireylerinin böbreği uymayınca Fatih Bey'in imdadına, Kadir adlı çalışanı yetişmiş.

Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral’ın hayatını çalışanı kurtardı!

Nakil ameliyatı arife günü yapılmış ve çok başarılı geçmiş. Çalışanı taburcu olurken Fatih Bey, kontrol amaçlı bir süre daha hastanede kalacakmış.

Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral’ın hayatını çalışanı kurtardı!

Bunu öğrenince ünlü iş insanı Hayri Yazıcı aklıma geldi. Hayri Bey de 2014'te, bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu. O zaman Hayri Bey'in, böbreğini veren çalışanına ev hediye ettiği konuşulmuştu. Bakalım Kıral, hiçbir karşılık beklemeden böbreğini veren Kadir Bey'e nasıl bir jest yapacak.

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