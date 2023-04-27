Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:25
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
06:26
Mobilya kralına işçisinden büyük jest! Fatih Kıral'ın hayatını çalışanı kurtardı!
Ünlü işadamı Fatih Kıral, kendisini hayata bağlayan böbreği sonunda buldu. Aile bireylerinin dokusu uymayınca uzun yıllardır böbrek nakli bekleyen Fatih Kıral'ın imdadına şirketinde çalışan Kadir adlı bir işçi yetişti. Geçtiğimiz hafta yapılan nakil ameliyatı çok başarılı geçti. Ameliyat sonrası Kadir Bey taburcu olurken, patronu Fatih Kıral, tedbir amaçlı bir süre daha hastanede kaldı.