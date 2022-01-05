Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olduğu bilinen Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu iddiaları yalanlamıştı. Deha Bilimlier'den yeni bir açıklama daha geldi. Şarkıcı, "Aslı, beni evden kovdu. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de..." İşte yılın son günlerine damga vuran yasak aşk iddiasının ayrıntıları...