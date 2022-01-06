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Haberler Galeri Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’ dedi kafaları karıştırdı
Giriş Tarihi: 06.01.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 08:20

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’ dedi kafaları karıştırdı

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olduğu bilinen Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu iddiaları yalanlamıştı. Deha Bilimlier'den yeni bir açıklama daha geldi. Şarkıcı, "Aslı, beni evden kovdu. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de..." İşte yılın son günlerine damga vuran yasak aşk iddiasının ayrıntıları...

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’ dedi kafaları karıştırdı

Şarkıcı Deha Bilimlier, Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşadıkları iddiaları yüzünden eşi Aslı Bilimlier'in kendisini eve almadığını söyledi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’ dedi kafaları karıştırdı

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşi Aslı Bilimlier'i, sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edildi.

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Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’ dedi kafaları karıştırdı

"Magazin Masası"nda Esin Övet, olayla ilgili Bilimlier'le telefonla konuştuğunu ve şunları söylediğini dile getirdi: "Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’ dedi kafaları karıştırdı

Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de... Arada harcanıyorum."

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’ dedi kafaları karıştırdı

Gülşah Saraçoğlu'nun Deha Bilimlier'i izlediği olaylı geceye dair görüntüler ilk kez "Söylemezsem Olmaz" programında ekrana geldi.

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