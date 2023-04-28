Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:22
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
10:31
Mucize filminin Mizgin'i oyuncu Seda Tosun anne oluyor! Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la evlenmişti...
Mucize filmindeki Mizgin rolüyle adını duyuran oyuncu Seda Tosun, 2018 yılında müzisyen Eymen Adal ile nikah masasına oturmuştu. Seda Tosun ve müzisyen Eymen Adal evliliklerinde ikinci yılı doldurmadan geçtiğimiz eylül ayında boşanmıştı. 32 yaşındaki güzel oyuncu ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştiren Seda Tosun güzel haberi duyurdu. Ünlü oyuncu anne oluyor!