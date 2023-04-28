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Haberler Galeri Mucize filminin Mizgin'i oyuncu Seda Tosun anne oluyor! Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la evlenmişti...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 10:31

Mucize filminin Mizgin'i oyuncu Seda Tosun anne oluyor! Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la evlenmişti...

Mucize filmindeki Mizgin rolüyle adını duyuran oyuncu Seda Tosun, 2018 yılında müzisyen Eymen Adal ile nikah masasına oturmuştu. Seda Tosun ve müzisyen Eymen Adal evliliklerinde ikinci yılı doldurmadan geçtiğimiz eylül ayında boşanmıştı. 32 yaşındaki güzel oyuncu ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştiren Seda Tosun güzel haberi duyurdu. Ünlü oyuncu anne oluyor!

Mucize filminin Mizgin’i oyuncu Seda Tosun anne oluyor! Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la evlenmişti...

Güzel oyuncu Seda Tosun, 'Mucize' filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin karakteriyle ünlenmişti.

Mucize filminin Mizgin’i oyuncu Seda Tosun anne oluyor! Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la evlenmişti...

Ünlü oyuncu sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturmuştu.

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Mucize filminin Mizgin’i oyuncu Seda Tosun anne oluyor! Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la evlenmişti...

Çift, yayınladıkları fotoğraflarına 'Biz evlendik!' notunu düşmüştü. Taze çiftin paylaşımlarına ise beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Mucize filminin Mizgin’i oyuncu Seda Tosun anne oluyor! Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la evlenmişti...

Seda Tosun, "Evde Film izlerken 'evlenelim mi' dedi, bende hemen 'tamam' dedim, uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım. Doğaçlama birden olan daha romantik ve çekici geliyor" demişti.

Mucize filminin Mizgin’i oyuncu Seda Tosun anne oluyor! Sosyal medya fenomeni Taner Ataş’la evlenmişti...

İşlerinin yoğun olması nedeniyle nikahı öne çektiklerini söyleyen Seda Tosun, anne olmak istediğinin de altını çizmişti.

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