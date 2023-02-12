Mucize kurtuluşlar yüreklere su serpti! Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu!

Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Mucize kurtuluşlar adeta tüyleri diken diken etti. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de gelmeye devam ediyor. Ünlü sunucu Ece Erken, yaptığı paylaşımda takipçileriyle dertleşti. Ece Erken, yaşanılan mucizeler karşısında duygularını dile getirdi.