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Haberler Galeri Mucize kurtuluşlar yüreklere su serpti! Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:02

Mucize kurtuluşlar yüreklere su serpti! Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu!

Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Mucize kurtuluşlar adeta tüyleri diken diken etti. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de gelmeye devam ediyor. Ünlü sunucu Ece Erken, yaptığı paylaşımda takipçileriyle dertleşti. Ece Erken, yaşanılan mucizeler karşısında duygularını dile getirdi.

Mucize kurtuluşlar yüreklere su serpti! Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu!

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Ece Erken, arkadaşı Zeynep Aslan'ın duygu dolu paylaşımından ne kadar etkilendiğini dile getirdi. İşte o paylaşım…

Mucize kurtuluşlar yüreklere su serpti! Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu!

Ece Erken, arkadaşı Zeynep Aslan'ın paylaşımında çok etkilendiğini dile getirdi. Erken 'Zeynep Aslan paylaşmış, tüylerim diken diken oldu… Ne kadar haklı, ne kadar doğru hala küçük çocuklar bebekler kurtarılıyor. Bilimsel olarak bu aslında mümkün değil yani yaşamaları. Her şey Allah'tan gerçekten' dedi.

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Mucize kurtuluşlar yüreklere su serpti! Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu!

Zeynep Aslan'ın paylaşımı: 2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Sen 2 saatte bir beslenmesi gereken bebek değil misin? Seni kim yedirdi, içirdi?

Mucize kurtuluşlar yüreklere su serpti! Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu!

5 yaşlarında bir çocuk enkazdan uykusundan uyandırılıyor. Ve sanki evlerine adamlar girmişte korkmuş gibi tepki veriyor. 'Ya ne oluyor!' Sana depremi hissettirmeyen kim?

Mucize kurtuluşlar yüreklere su serpti! Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu!

Bu karda kışta enkazda bir kız çocuğu burası çok sıcak su verin diyor! Seni soğuktan koruyan kim?

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