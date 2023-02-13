Ünlü sunucu Ece Erken takipçileriyle duygularını paylaştı: Tüylerim diken diken oldu! Mucize kurtuluşlar umut oldu!

Ece Erken, arkadaşı Zeynep Aslan'ın paylaşımında çok etkilendiğini dile getirdi. Erken 'Zeynep Aslan paylaşmış, tüylerim diken diken oldu… Ne kadar haklı, ne kadar doğru hala küçük çocuklar bebekler kurtarılıyor. Bilimsel olarak bu aslında mümkün değil yani yaşamaları. Her şey Allah'tan gerçekten' dedi.