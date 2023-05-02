Giriş Tarihi: 02.05.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
08:33
Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...
Atv'nin uzun yıllardır ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde canlı yayında herkesten gizlediği hastalığını açıklamıştı. Programdaki konuğunun okuma-yazma bilmemesinden dolayı kızan Müge Anlı 'okuma yazma seferberliği' sırasından kaptığı hastalığı anlatmıştı. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ bugün köşesinde "Müge Anlı olmanın bedeli"ni yazdı...