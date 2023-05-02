Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...

"Bak, okuma yazma seferberliği sırasında ciğerimde leke oldu, leke! Söylemiyorum ama söyleyeyim. Gidip o halk eğitim merkezlerini dolaşırken ne hastalık kaptığımıza bir bak. Nefes alamıyorum. Sesimi normal duyanınız var mı kaç yıldır? Siz de biraz çaba harcayacaksınız. Hiç kolay olmuyor o işler. 'Okuma yazma seferberliği' yapalım dediğimde millet de seferber olmuyor. Kendimi paraladım. İnsanlar unutuyorlar. O SMA'lı çocuklara bedava aşı alabilmek için günlerce uyumadım ben. Sağlık Bakanlığı ile konuşa konuşa kendim de mahvoldum, onları da mahvettim. Tutundum mu da bir şeye tutunuyorum böyle. Ama iyi ki de yaptım ben. Kolay olmadı. Siz de biraz çabalayacaksınız. Kaç kişiyi gördünüz böyle. Üçüncü kutu antibiyotiğimi içiyorum."

