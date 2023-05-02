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Haberler Galeri Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 08:33

Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...

Atv'nin uzun yıllardır ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde canlı yayında herkesten gizlediği hastalığını açıklamıştı. Programdaki konuğunun okuma-yazma bilmemesinden dolayı kızan Müge Anlı 'okuma yazma seferberliği' sırasından kaptığı hastalığı anlatmıştı. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ bugün köşesinde "Müge Anlı olmanın bedeli"ni yazdı...

YÜKSEL AYTUĞ
Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...

Ünlü hikayeyi bilirsiniz: Adam, psikiyatra gelmiş. "Çok mutsuzum, gülemiyorum" der. Psikiyatr da "Kasabaya yeni bir sirk geldi. Oradaki palyaçoyu mutlaka izlemelisiniz. Neşeniz hemen yerine gelecektir" der. Danışan, gözyaşlarını silerek cevap verir: "O palyaço benim..."
Bunu niye mi anlattım? Atv ekranında herkesin derdine çare bulan, her mazlumun imdadına koşan, küsleri barıştıran, kayıpları bulan, hayır üstüne hayır yaparak gönül kazanan Müge Anlı'nın durumu ile benzeştirdiğim için...

Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...

Müge, geçen hafta herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında anlatmak zorunda kaldı.

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Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...

Programa "Okuma yazma bilmiyorum" diyerek gelenlere çok kızdığını belirten Müge adeta volkan gibi patladı:

Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...
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Müge Anlı olmanın bedeli! Sevilen sunucu Müge Anlı herkesten gizlediği hastalığını canlı yayında açıklamıştı...

"Bak, okuma yazma seferberliği sırasında ciğerimde leke oldu, leke! Söylemiyorum ama söyleyeyim. Gidip o halk eğitim merkezlerini dolaşırken ne hastalık kaptığımıza bir bak. Nefes alamıyorum. Sesimi normal duyanınız var mı kaç yıldır? Siz de biraz çaba harcayacaksınız. Hiç kolay olmuyor o işler. 'Okuma yazma seferberliği' yapalım dediğimde millet de seferber olmuyor. Kendimi paraladım. İnsanlar unutuyorlar. O SMA'lı çocuklara bedava aşı alabilmek için günlerce uyumadım ben. Sağlık Bakanlığı ile konuşa konuşa kendim de mahvoldum, onları da mahvettim. Tutundum mu da bir şeye tutunuyorum böyle. Ama iyi ki de yaptım ben. Kolay olmadı. Siz de biraz çabalayacaksınız. Kaç kişiyi gördünüz böyle. Üçüncü kutu antibiyotiğimi içiyorum."

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