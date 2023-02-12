Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
11:41
Müge Anlı'da milyonlar tek yürek! Deprem için toplanan yardım miktarı açıklandı
Ülkemiz, 6 Şubat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ilin vurduğu şiddetli depremin ardından tek yürek oldu. Sevilen sunucu Müge Anlı da geçtiğimiz gün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, canlı yayında başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Kızılay aracılığıyla yönetilen ve büyük ilgi gören kampanyada toplanan yardım miktarı açıklandı.