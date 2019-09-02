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'nın yaşını duyanlar inanamadı!

atv'nin sevilen ve ilgi ile izlenen programı ile Tatlı Sert bugün başladı. Kayıpların bulunduğu ve cinayetlerin aydınlatıldığı programı izleyenler, ne zaman başladığını merak ediyor. Sezon finaline giren programın yeni sezonu bugün başladı. 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek. Öte yandan programın yayınlandığı sıralarda Müge Anlı hakkındaki bilgiler de merak ediyor. İzleyiciler internette araştırma yaparken en çok merak ettikleri konu Müge Anlı'nın yaşı oluyor. İşte Müge Anlı ve diğer ünlü isimleri yaşları…

Giriş Tarihi: 02.09.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 11:44
Müge Anlı'nın yaşını duyanlar inanamadı!

atv ekranlarının izlenme rekorları kıran programı 21 Haziran tarihinde sezon finali yapmıştı. Sabah saatlerinde en çok izlenen program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına Pazartesi günü başladı. Müge Anlı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100'lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000'lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı, lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek istedi Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Programlarındaki hukuk bilgisinin kaynağının buradan geldiği tahmin ediliyor.

Müge Anlı'nın yaşını duyanlar inanamadı!

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Müge Anlı'nın yaşını duyanlar inanamadı!

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Müge Anlı'nın yaşını duyanlar inanamadı!

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Müge Anlı'nın yaşını duyanlar inanamadı!

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Müge Anlı'nın yaşını duyanlar inanamadı!

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Müge Anlı'nın yaşını duyanlar inanamadı!

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