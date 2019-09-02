Müge Anlı'nın yaşını duyanlar inanamadı!

atv'nin sevilen ve ilgi ile izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün başladı. Kayıpların bulunduğu ve cinayetlerin aydınlatıldığı programı izleyenler, ne zaman başladığını merak ediyor. Sezon finaline giren programın yeni sezonu bugün başladı. 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek. Öte yandan programın yayınlandığı sıralarda Müge Anlı hakkındaki bilgiler de merak ediyor. İzleyiciler internette araştırma yaparken en çok merak ettikleri konu Müge Anlı'nın yaşı oluyor. İşte Müge Anlı ve diğer ünlü isimleri yaşları…