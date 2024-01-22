Giriş Tarihi: 22.01.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
20:59
Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!
Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlendi. Uzun süreli ilişkilerini aile olarak devam ettiren Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına aldı. İkinci kez anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz'dan sevindiren haber dün geldi. Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu ikinci kez anne olacağını duyurdu. Müge Boz hayranlarına bu haberi verirken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz'in o duygu yüklü paylaşımları!