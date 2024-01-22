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Haberler Galeri Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 20:59

Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlendi. Uzun süreli ilişkilerini aile olarak devam ettiren Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına aldı. İkinci kez anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz'dan sevindiren haber dün geldi. Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu ikinci kez anne olacağını duyurdu. Müge Boz hayranlarına bu haberi verirken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz'in o duygu yüklü paylaşımları!

Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında evlenmişti. Çift mutlu evliliklerini bir kız çocuğu ile taçlandırdı.

Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!

Barselona'da evlenen çift 2019 yılında kızları Vina'yı kucağına aldı.

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Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!

İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR!

Ünlü oyuncu Müge Boz'dan dün sevindiren haber geldi. Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurdu.

Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Ünlü oyuncu hayranlarına bu müjdeli haberi verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!

VİNA ABLA OLUYOR!

Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Deren Talu, Berfu Yenenler ve Gamze Erçel gibi isimlerden de tebrik mesajları geldi.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ HENÜZ AÇIKLAMADI

Boz, bebeğinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.

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