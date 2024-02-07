Giriş Tarihi: 07.02.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
20:41
Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!
Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift Müge Boz ve Caner Erdeniz, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Tekrar anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz, geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu Müge Boz'un göbeği göründü. Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. İşte Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz'in o paylaşımı!