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Haberler Galeri Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 20:41

Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift Müge Boz ve Caner Erdeniz, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Tekrar anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz, geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu Müge Boz'un göbeği göründü. Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. İşte Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz'in o paylaşımı!

Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlendi.

Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!

Çift mutlu evliliklerini Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırdı.

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Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!

İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR!

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurdu.

Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!

ÜNLÜ ÇİFTTEN YEPYENİ PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncu, eşiyle bugün yepyeni bir paylaşımda bulundu.

Müge Boz’un göbeği göründü! Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz’den duygusal yepyeni paylaşım!

İŞTE O POZ! BEBEK GÖRÜNDÜ!

Caner Erdeniz'in eşinin göbeğine sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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