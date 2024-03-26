Giriş Tarihi: 26.03.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
08:41
Muhteşem evinin manzarasına karşı spor yapan Mehmet Ali Erbil zayıflamaya karar verdi! Boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süreli ayrılığın ardından genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a dönmüştü. Evliliğe ve yeniden baba olmaya sıcak bakan Mehmet Ali Erbil, fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı. Mehmet Ali Erbil, süper lüks evinde manzaraya karşı spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak zayıflamaya karar verdiğini duyurdu. İşte Mehmet Ali Erbil'in spor paylaşımı ve şimdilerde sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadıkları göz kamaştıran villası...