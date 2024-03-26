Muhteşem evinin manzarasına karşı spor yapan Mehmet Ali Erbil zayıflamaya karar verdi! Boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı!

Evliliğe ve yeniden baba olmaya sıcak bakan Mehmet Ali Erbil, fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı. Mehmet Ali Erbil, süper lüks evinde manzaraya karşı spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak zayıflamaya karar verdiğini duyurdu.