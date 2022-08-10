Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:38

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Barış Arduç ile partner olmaya hazırlanan Kayra Zabcı'nın son hali büyüledi!

Bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin çocuk oyuncusu Kayra Zabcı, yıllar sonra ortaya çıktı. Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü. Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Genç yıldız Kayra Zabcı son olarak "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırdı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali...