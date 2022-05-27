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Haberler Galeri "Muhteşem Yüzyıl"ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'den evlilik sorusuna olay yanıt!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:34

"Muhteşem Yüzyıl"ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'den evlilik sorusuna olay yanıt!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, yüzü olduğu mücevher firmasının Çırağan Sarayı'ndaki davetinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, evlilik ile ilgili düşüncelerini de açıkladı.

Muhteşem Yüzyılın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den evlilik sorusuna olay yanıt!

Bir döneme damgasını vuran 'Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, yüzü olduğu mücevher firmasının Çırağan Sarayı'ndaki davetinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, evlilik ile ilgili düşüncelerini de açıkladı.

Muhteşem Yüzyılın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den evlilik sorusuna olay yanıt!

"TAKILARI ÖZEL GÜNLERDE TAKIYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin iş birliği yaptığı mücevher firması, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda davet verdi.

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Muhteşem Yüzyılın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den evlilik sorusuna olay yanıt!

Etkinlikte objektiflere yansıyan Uzerli, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Muhteşem Yüzyılın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den evlilik sorusuna olay yanıt!

Milliyet'in haberine göre; Oyuncu, "Takıları çok seviyorum. Takı takmayı çok seviyorum ama özel günlerde takıyorum.

Muhteşem Yüzyılın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den evlilik sorusuna olay yanıt!

Günlük hayatta taktığım zaman küçük kızım çok hareketli ve sürekli kucağımda olduğu için çekip, boynumdan alabilir, koparabilir" dedi.

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