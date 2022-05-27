"Muhteşem Yüzyıl"ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'den evlilik sorusuna olay yanıt!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:34

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, yüzü olduğu mücevher firmasının Çırağan Sarayı'ndaki davetinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, evlilik ile ilgili düşüncelerini de açıkladı.