Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sı 5 ayda 65 kilo verdi! Yüksel Ünal’ı son haliyle tanımak mümkün değil!

GÜNE ELMA VE MUZLA BAŞLIYOR

Diyarbakır Sur'da 'Devran' adlı filmin çekimlerini tamamlayan Ünal, oyunculuk yaparken kilolu olmanın avantajlarını da yaşadığını ama bu durumun kendisini sınırladığını ifade etti. Şişman olduğu için oynayamadığı rollerin, şişman olduğu için oynadığı rollerden çok daha fazla olduğunu anlatan Ünal, "Şişmanlamak da zayıflamak gibi bir sarmal. Birinde mutsuzluğa diğerinde mutluluğa doğru bir ivme kazanıyorsunuz. Şişmanken çok yediğiniz için moraliniz bozuluyor. Moraliniz bozuk olduğu için çok yiyorsunuz. Böylece 173 kiloya kadar çıkıyorsunuz. Biraz kilo verince kendinizi daha enerjik hissediyorsunuz. Günde 40 kilometre bisiklet sürüyorum. Bisiklet çok iyi arkadaşım oldu. Daha fazla yürüyorum" dedi.