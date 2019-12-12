Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sı 5 ayda 65 kilo verdi! Yüksel Ünal’ı son haliyle tanımak mümkün değil!

Muhteşem Yüzyıl'ın sevilen karakteri Şeker Ağa'yı canlandıran oyuncu Yüksel Ünal 5 ayda 62 kilo verdi. Ünlü oyuncu Yüksel Ünal verdiği kilolarla herkesi şaşırttı. Muhteşem Yüzyıl dizisinin Şeker Ağa'sı Yüksel Ünal, zararlı beslenme alışkanlığını değiştirip, bisiklete binerek 65 kilo verdi. Yüksel Ünal, "Benim yediğim her neyse, onun 'içindekiler' yazan bir ambalajı yok. Üretilmişten uzak, yaratılmışa yakın bir beslenme biçimini seçtim" dedi. Eşi Nesrin Ünal'ın kendisine çok destek olduğuna dikkat çeken Ünal, eskiye nazaran sahnede daha hareketli ve daha enerjik olduğunu ve kendisini daha komik hissettiğini söyledi. Ünlü oyuncu nasıl zayıfladığını anlattı. İşte Muhteşem Yüzyıl'ın Şeker Ağa'sı Yüksel Ünal'ın son hali…