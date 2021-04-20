Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı... Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'dan yeni proje müjdesi geldi. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından birlikte paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkan yeni proje haberi sonrası sosyal medyada ilgi odağı olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi de dikkat çekti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali... Zeyno Günenç Eren Khamis'in uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başladığını duyurdu ve 'Gurur duyuyorum onunla' dedi. Çocuk oyuncuların değişimlerini sizler için derledik... ÇAĞLA ŞİMŞEK EMİR BERKE ZİNCİDİ