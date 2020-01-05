Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen yıllar sonra anlattı! ‘Münir’in gerçek aşkı…’

O, ustaların ustası, Yeşilçam'ın unutulmaz ismiydi. Türk sinemasının efsanesi Münir Özkul'u 5 Ocak 2018'te 93 yaşında kaybettik. Bugün ölüm yıl dönümü. Eksikliği her zamankinden daha fazla hissediliyor. Türkiye'nin özlemle andığı o büyük değeri ölüm yıl dönümünde eski eşi Suna Selen ve Güner Özkul anlattı. Suna Selen ' Münir ile 6 yılı evli olmak üzere 14 yıl beraber yaşadık. Bu evlilikten bir de kızımız oldu. Kızımız sekiz yaşındayken de boşandık ama hiçbir zaman ne dostluğumuz ne de arkadaşlığımız hasar gördü. Yaşantısına ve sanatına epey ortaklık ettim. Münir, oynadığı karakterler gibi dünyanın en iyi insanıydı. Ondan çok şey öğrendim. Bulvar Tiyatrosu'nda birlikte çalıştık. O dönem ben evliydim. Bir yıl dostane çalıştık ve aramızda hiçbir yakınlaşma olmadı. Bir yılın ardından ben boşandım. Münir'le 'Leyleğin Ömrü' diye bir oyunda beraber rol aldık. Oyunda kız oradaki ressama aşık oluyordu. Hani rol icabı aşık hissederler ve sonra bu gerçek olur ya, bizimki de öyle oldu. Bizimkisi büyük bir aşktan ziyade çok iyi bir arkadaşlıktı. Arkadaşlık, hayranlık, sevgi başka, aşk başkadır. Vurulma ve aşk bence Münir ile Umman arasında olandı. Onun için Umman ile Münir aşkının hakkını yiyemem. Gerçek aşk onlarınkiydi.'