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Haberler Galeri Murat Akdoğan ile yollarını ayıran Hande Erçel'e Kerem Bürsin atağı! Kerem Bürsin Hande Erçel'e 'Çok güzelsin' dedi ortalık yıkıldı!

ile yollarını ayıran 'e atağı! Kerem Bürsin Hande Erçel'e 'Çok güzelsin' dedi ortalık yıkıldı!

Güzel oyuncu , son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel'in ile uzun soluklu ilişkisi sona erdikten sonra adı partneri 'le anılmaya başlamıştı. Bu iddiaları her seferinde yalanlayan Hande Erçel'in, kısa süre önce genç iş insanı 'a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Tam mutluluğu buldu derken Hande Erçel, sevgilisinin babasının veto etmesi üzerine Murat Akdoğan ile ilişkisini bitirdi. Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından Kerem Bürsin'den sürpriz bir paylaşım geldi. Bürsin'in Erçel'i çekerek "Çok güzelsin" diye övgüler yağdırdığı video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 15:33
Murat Akdoğan ile yollarını ayıran Hande Erçel'e Kerem Bürsin atağı! Kerem Bürsin Hande Erçel'e 'Çok güzelsin' dedi ortalık yıkıldı!

Güzel oyuncu , son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

Murat Akdoğan ile yollarını ayıran Hande Erçel'e Kerem Bürsin atağı! Kerem Bürsin Hande Erçel'e 'Çok güzelsin' dedi ortalık yıkıldı!

'in ile uzun soluklu ilişkisi sona erdikten sonra adı partneri 'le anılmaya başlamıştı.

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Murat Akdoğan ile yollarını ayıran Hande Erçel'e Kerem Bürsin atağı! Kerem Bürsin Hande Erçel'e 'Çok güzelsin' dedi ortalık yıkıldı!

Rol aldıkları dizide iki aşığı canlandıran ile 'in, ilişki yaşadıkları iddia edildi.

Murat Akdoğan ile yollarını ayıran Hande Erçel'e Kerem Bürsin atağı! Kerem Bürsin Hande Erçel'e 'Çok güzelsin' dedi ortalık yıkıldı!

Ancak gözde çift, bu iddiaları her seferinde reddetti. Hayranlarını bir türlü aşk olmadığına inandıramayan ikiliden 'in özel hayatında son olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

Murat Akdoğan ile yollarını ayıran Hande Erçel'e Kerem Bürsin atağı! Kerem Bürsin Hande Erçel'e 'Çok güzelsin' dedi ortalık yıkıldı!

ile uzun soluklu ilişkisi bittikten sonra 'in, gönlünü bu kez genç iş insanı 'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

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