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Haberler Galeri Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç hızlı çıktı!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:39

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç hızlı çıktı!

Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyordu. Ancak kısa süre önce Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisinin Sitare Akbaş olduğuna dair iddialar, magazin gündemine bomba gibi düştü. Dalkılıç'ın eski aşkı olan Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş, şarkıcının konserini en önden izleyerek aşk iddiaları güçlendirdi. Önceki gün verdiği konser sonrası ilişki sorularına sinirlenerek yanıt vermeyen Murat Dalkılıç hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Dalkılıç ile Akbaş'ın, evlilik planları yapmaya başladığı öne sürüldü.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç hızlı çıktı!

Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyordu. Ancak kısa süre önce Murat Dalkılıç'ın gönlünü eski aşkı Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a kaptırdığı iddiaları, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç hızlı çıktı!

İkilinin yaklaşık 3 aydır gizli saklı yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

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Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç hızlı çıktı!

Çift, konu hakkında sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde popçunun Çeşme konserinde Akbaş, aşkını en önden izlerken objektiflere takılmıştı.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç hızlı çıktı!

Geçtiğimiz gün de sorulan aşk haberlerini yalanlamadan anlamsız bir şekilde tepki gösteren Dalkılıç'ın, Sitare Akbaş'la evlililk planları yaptığı öğrenildi.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran Murat Dalkılıç hızlı çıktı!

Takvim'in haberine göre; bu planını birkaç yakınıyla da paylaşan popçu, arkadaşlarından gelen "Acele etme birbirinizi iyice tanıyın" tavsiyelerini ise dinlemedi.

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