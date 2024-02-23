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Haberler Galeri Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen haber! Merve Boluğur itirafı gündem olmuştu...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:16

Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen haber! Merve Boluğur itirafı gündem olmuştu...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Merve Boluğur'un aşk ve evlilik itirafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mutlu bir aile hayali kurduğunu söyleyen Merve Boluğur'un çocuk istediğine dair yaptığı açıklamaların ardından Murat Dalkılıç sessizliğini bozmuştu. Son olarak şarkıcı Murat Dalkılıç cephesinden hayranlarını üzen bir haber geldi.

Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen haber! Merve Boluğur itirafı gündem olmuştu...

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen haber! Merve Boluğur itirafı gündem olmuştu...

İltifat edip bilen alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."

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Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen haber! Merve Boluğur itirafı gündem olmuştu...

"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"
Ameliyat olacağını belirten Dalkılıç, paylaşımında şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen haber! Merve Boluğur itirafı gündem olmuştu...

Öte yandan Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur, Eser Yenenler'in programına katılmıştı. Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen haber! Merve Boluğur itirafı gündem olmuştu...

Geçtiğimiz günlerde programda birçok can alıcı nokta ve itiraf vardı ama en kalbe dokunanı Merve Boluğur'un mutlu aile hayali olmuştu. "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı bir küçük alt üst etmişti.

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