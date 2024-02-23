Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
10:16
Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen haber! Merve Boluğur itirafı gündem olmuştu...
Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Merve Boluğur'un aşk ve evlilik itirafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mutlu bir aile hayali kurduğunu söyleyen Merve Boluğur'un çocuk istediğine dair yaptığı açıklamaların ardından Murat Dalkılıç sessizliğini bozmuştu. Son olarak şarkıcı Murat Dalkılıç cephesinden hayranlarını üzen bir haber geldi.