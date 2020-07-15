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Haberler Galeri Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

’ın eski eşi oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

ile evliliğinden Yaman ve Yavuz isminde iki oğlu olan şarkıcı fit vücuduyla yine gündemde. Şu sıralar deniz ve güneşin tadını çıkaran Emina Jahovic bikinili pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarmıştı. paylaşımlarına beğeni yağmıştı. Emina Jahovic son olarak büyük oğlu Yaman Sandal ile paylaşımda bulundu. Her zaman formda görmeye alıştığımız Emina Jahovic kırmızı mayosuyla boy gösterirken oğlu Yaman'a nasihat vermekten de geri kalmadı. İşte ile paylaşımı...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 16:05
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

ile evliliğinden Yaman ve Yavuz isminde iki oğlu olan şarkıcı fit vücuduyla yine gündemde. Şu sıralar deniz ve güneşin tadını çıkaran Emina Jahovic bikinili pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarmıştı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

'in siyah bikinili paylaşımlarına beğeni yağmıştı.

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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

son olarak büyük oğlu Yaman Sandal ile paylaşımda bulundu.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

Her zaman formda görmeye alıştığımız kırmızı mayosuyla boy gösterirken oğlu Yaman'a nasihat vermekten de geri kalmadı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

İşte 'ın eski eşi 'in oğlu Yaman ile paylaşımı...

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

Bu süre zarfında yoğun bir tempoda koşturan ve karantina yüzünden vaktini evinde geçiren Emina, normalleşme süreciyle birlikte çocuklarıyla yeniden bir araya geldi.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

Sosyal medya hesabından onlarla birlikte görüldüğü kareler paylaşmaya başlayan son olarak büyük oğlu Yaman'la çekilmiş bir karesini paylaştı ve altına da son derece dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

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