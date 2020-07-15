Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic oğlu Yaman ile poz verdi Güzel anne Emina Jahovic oğlu Yaman'a tavsiyede bulundu!

Mustafa Sandal ile evliliğinden Yaman ve Yavuz isminde iki oğlu olan şarkıcı Emina Jahovic fit vücuduyla yine gündemde. Şu sıralar deniz ve güneşin tadını çıkaran Emina Jahovic bikinili pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarmıştı. Emina Jahovic'in siyah bikinili paylaşımlarına beğeni yağmıştı. Emina Jahovic son olarak büyük oğlu Yaman Sandal ile paylaşımda bulundu. Her zaman formda görmeye alıştığımız Emina Jahovic kırmızı mayosuyla boy gösterirken oğlu Yaman'a nasihat vermekten de geri kalmadı. İşte Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in oğlu Yaman ile paylaşımı...