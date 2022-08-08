Giriş Tarihi: 08.08.2022 14:24
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
14:28
Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos, Mustafa Sandal'la yaptığı düetlerle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Natalia, Sandal ile seslendirdiği 'Aşka Yürek Gerek', 'Hatırla Beni', Yok Gerekçem' şarkılarıyla bir dönem ortalığı yıkmıştı. 2000'li yıllara damga vuran Natalia, ortadan kaybolmuştu. Şimdilerde 39 yaşında olan Yunan şarkıcının son hali ortaya çıktı. Ünlü şarkı güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. İşte Yunan şarkıcı Natalia'nin şimdiki hali...