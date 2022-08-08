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Haberler Galeri Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 08.08.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 14:28

Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!

Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos, Mustafa Sandal'la yaptığı düetlerle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Natalia, Sandal ile seslendirdiği 'Aşka Yürek Gerek', 'Hatırla Beni', Yok Gerekçem' şarkılarıyla bir dönem ortalığı yıkmıştı. 2000'li yıllara damga vuran Natalia, ortadan kaybolmuştu. Şimdilerde 39 yaşında olan Yunan şarkıcının son hali ortaya çıktı. Ünlü şarkı güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. İşte Yunan şarkıcı Natalia'nin şimdiki hali...

Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!

Ünlü Yunan şarkıcı Natalia'yı Mustafa Sandal ile yaptığı düetlerle tanımıştık. Natalia Dussopulos'ın yolu Mustafa Sandal ile Londra kesişti. 1999 yılında tanışan iki meslektaş, bir dönem beraber çalıştı.

Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!

Güzel isim, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğuyla da çok beğenilmişti.

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Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!

Yabancı Damat dizisinde de rol alan Yunan şarkıcı, böylelikle adını geniş kitlelere duyurdu.

Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!

Natalia Dussopulos güzelliği ve fit fiziğiyle bir dönem Türkiye'ye damgasını vurmuştu.

Mustafa Sandal’la tanımıştık! Yunan şarkıcı Natalia yıllara meydan okuyor!

Kliplerindeki seksi dansıyla da hayranlarını mest eden Natalia, Mustafa Sandal'la ortaklıklarından sonra kendisi de bir albüm çıkarmıştı.

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